Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Şifresiz frekans bilgileri 2026 güncel
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, Lille - Galatasaray maçının yayın bilgilerini araştırıyor.
Galatasaray, Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa temsilcileri Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile daha önce Avrupa arenasında mücadele etti. Lille karşılaşması, Galatasaray’ın Fransız takımlarıyla oynadığı maçlara bir yenisini ekleyecek.
Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak Lille - Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Fransa’nın Villeneuve-d’Ascq kentinde bulunan Pierre Mauroy Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele, bu akşam Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederken Fransa deplasmanında puan mücadelesi verecek. Lille ise sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftarının desteğiyle avantaj elde etmeyi hedefleyecek.
Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Futbolseverlerin merak ettiği Lille - Galatasaray maçının yayın bilgileri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Mücadeleyi televizyon başından takip etmek isteyen izleyiciler TRT 1 kanalını kullanabilecek. İnternet üzerinden canlı yayın izlemek isteyen futbolseverler ise TRT’nin dijital yayın platformu tabii üzerinden karşılaşmaya ulaşabilecek.
Lille - Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?
Lille - Galatasaray karşılaşmasını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1’in canlı yayınını tabii platformu üzerinden takip edebilir.
TRT 1 canlı izle: https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler ise TRT 1 kanalını açarak maçı takip edebilecek.
Lille - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Lille - Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi uydu üzerinden TRT 1 kanalını açarak izleyebilecek. İnternet üzerinden yayın tercih edenler ise tabii platformunun canlı yayın ekranını kullanabilecek.
Lille - Galatasaray maçı nerede oynanacak?
Lille ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Fransa’nın Villeneuve-d’Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı’nda oynanacak. Lille’in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, iki takımın lig aşamasındaki üçüncü hafta mücadelesine sahne olacak.
TRT 1 frekans bilgileri 2026
Lille - Galatasaray maçını uydu üzerinden izlemek isteyen ve TRT 1 kanalını bulamayan izleyiciler, televizyon veya uydu alıcısı üzerinden manuel kanal araması yapabilir.
TRT 1 HD kanalını ayarlamak için kullanılan frekans bilgileri şöyle:
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Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)
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Frekans: 11794 MHz
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Polarizasyon: Dikey (V)
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Sembol oranı: 30000
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FEC: 3/4
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Kanal: TRT 1 HD
TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?
TRT 1 yayınını uydu üzerinden alamayan izleyiciler, televizyonlarının veya uydu alıcılarının ayarlar menüsünden manuel kanal araması yapabilir. İşlem sırasında şu adımlar izlenebilir:
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Televizyonun kumandasından Menü veya Ayarlar bölümünü açın.
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Uydu Ayarları ya da Kanal Kurulumu menüsüne girin.
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Uydu listesinden Türksat 4A (42° Doğu) seçeneğini belirleyin.
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Manuel Kanal Arama veya Transponder Ekle bölümünü açın.
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Frekans değerini 11794 MHz, polarizasyonu Dikey (V) ve sembol oranını 30000 olarak girin.
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FEC değeri istenirse 3/4 bilgisini seçin.
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Kanal taramasını başlatın ve bulunan TRT 1 HD kanalını kaydedin.