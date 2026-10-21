Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Şifresiz frekans bilgileri 2026 güncel

Galatasaray, Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa temsilcileri Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile daha önce Avrupa arenasında mücadele etti. Lille karşılaşması, Galatasaray’ın Fransız takımlarıyla oynadığı maçlara bir yenisini ekleyecek.