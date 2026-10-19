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Lille - Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada Sloven hakem Rade Obrenovic görev yapacak.

Haber Merkezi
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Lille - Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ile Matej Zunic yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Martin Matosa olacak. Mücadelede VAR'da Matej Jug, AVAR'da da Hollandalı Dennis Higler yer alacak.

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