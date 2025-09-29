Lima Logistics, sporun birleştirici gücünü kulübüyle destekliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Lima Logistics Kurucu Ortağı Sinan Türel, Lima Spor Kulübü’nün yönetim kurulunun ortak hayali olarak doğduğunu belirterek, “Çocuklarımız için kurduğumuz bu hayal, bugün yüzlerce gencin hayatına dokunan, onları spora yönlendiren ve başarıya hazırlayan bir oluşuma dönüştü. 5. yılımızda bu yolculuğun geldiği noktadan gurur duyuyoruz” dedi. Kulüp yöneticileri yaptıkları konuşmalarda, voleybol ve basketbol branşlarında verilen eğitimlerin yanı sıra özel çocuklara yönelik projelere özel önem verdiklerini aktardı. Ayrıca, spor başarılarının gençlere yurtdışında burslu eğitim fırsatları kazandırdığını vurguladı. Düzenlenen etkinlikte geçmiş dönemlerin milli voleybolcu kadınları Teamefso, Lima Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi. Etkinlikte ayrıca milli atlet Ramil Guliyev ve eski futbolcu milli Metin Tekin gibi isimler de yer aldı.

Lima Logistics havayolu, karayolu, denizyolu, demiryolu, intermodal, ekspres kurye, fuar ve etkinlik lojistiği, bozulabilir kargo taşımacılığı ve proje taşımacılığı alanlarında çözümler üretiyor. Bursa’dan başlayan yolculuğunu İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Denizli, Ankara, Adana ve Mersin; yurtdışında ise Romanya, İtalya ve yeni yatırımı Lima Europe ile Hollanda’yı da ekleyerek bölge ağıyla büyümeyi sürdürüyor. Lima Logistics, 2021 yılında kurduğu Lima Spor Kulübü ile sosyal sorumluluk alanında gençlerin sporla tanışmasını öncelikli hedefi haline getirdi. Voleybol ve basketbol branşlarında gençlerin kendilerini geliştirmelerine olanak sunan kulüp, İstanbul Anadolu Yakası’nda birçok öğrenciye eğitim imkanı sunmaya devam ediyor.