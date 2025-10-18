Linkedin’den buldukları futbolcuyla Dünya Kupası'na gidiyorlar!

Atlas Okyanusu'nda adacıklardan oluşan Yeşil Burun, 4 bin kilometrelik yüzölçümüne sahip. Yaklaşık 550 bin nüfuslu Afrika ülkesi, İzlanda'nın ardından turnuvaya katılacak en küçük ikinci ülke.

TRT'nin derlemesine göre RAMS Başakşehir'in santrforu Nuno Da Costa; Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina; Iğdır FK forması giyen Ryan Mendes ve bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray, Ankaragücü formalarını giyen Garry Rodriguez Yeşil Burun Adaları'nın kadrosunda yer alıyor.

Babası Yeşil Burunlu

Ancak Portekizce konuşulan ülkenin milli kadrosundaki en ilginç isim 33 yaşındaki Roberto “Pico” Lopes. Onun milli takım hikayesi 2018 yılında LinkedIn kutusunda gördüğü garip bir mesajla başlamış.

Four Four Two'nun haberine göre İrlanda alt lig ekiplerinden Shamrock Rovers’ın kaptanı olan Lopes, Dublin’in Crumlin semtinde İrlandalı bir anne ve Yeşil Burunlu bir babadan dünyaya geldi. Yaklaşık 15 yıl önce İrlanda Cumhuriyeti genç millî takımlarında oynadı. Pico, Yeşil Burun’a hiç gitmemişti ve kulüp kariyerinin tamamını İrlanda Ligi’nde geçirmişti. Tüm bunlara karşın 2019’da Yeşil Burun millî takımına ilk kez çağrıldı.

LinkedIn'den davet edildi

Adanın futbol yetkilileri dünyanın dört bir yanındaki Yeşil Burun kökenli oyuncuları bulup milli takıma kazandırmaya çalışıyordu. Ancak Pico’ya ulaşma yöntemleri oldukça ilginç. Bir milli takım yetkilisi Yeşil Burun kökenli olabilecek oyuncularla iletişime geçmekle görevlendirilmişti. Söz konusu yetkili Lopes'in LinkedIn hesabına mesaj atarak milli takıma davet etti.

Mesaj Portekizceydi. Lopes ise mesajı spam sanıp dokuz ay boyunca gelen kutusunda bıraktı. Sonunda yetkililer İngilizce olarak tekrar ulaştığında, Pico babasının ülkesini temsil etmeye hemen karar verdi.

Lopes o günden bu yana Yeşil Burun’un değişmez oyuncularından biri oldu; 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finale kadar yükselen kadronun önemli bir parçasıydı.