  Lionel Messi, Arjantin'de son milli maçına çıktı: Gözyaşlarını tutamadı
Lionel Messi, Arjantin'de son milli maçına çıktı: Gözyaşlarını tutamadı

Efsane futbolcu Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla son kez ülkesinde maça çıktı. Seremoniye kendi çocuklarıyla çıkan Messi, gözyaşlarına hakim olamadı.

Lionel Messi, Arjantin'de son milli maçına çıktı: Gözyaşlarını tutamadı
2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Venezuela'yı 3-0 mağlup etti.

Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan maçta son kez ülkesinde milli formayla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, duygusal anlar yaşadı. Seremoniye çocuklarıyla çıkan 38 yaşındaki Messi, ısınırken ve maç sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Rakibini, Messi (2) ve Lautaro Martinez'in golleriyle 3-0 mağlup eden Arjantin, son maçlar öncesinde 38 puanla lider olarak kupaya katılmayı garantiledi.

Messi, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Çok fazla duygu var, bu sahada çok şey yaşadım. Burada bu şekilde bitirebilmek her zaman hayalini kurduğum şeydi" dedi.

"Dünya kupası için henüz karar vermedim"

Arjantinli yıldız, gelecek yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı sorusuna ise "Kendimi iyi hissetmeye ve her şeyden önce kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. İyi hissettiğimde keyif alıyorum ama iyi hissetmiyorsam orada olmamayı tercih ediyorum. Bakalım ne olacak. Dünya Kupası hakkında henüz bir karar vermedim. Göreceğiz" yanıtını verdi.

Güney Amerika Elemelerinde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brezilya-Şili: 3-0
Kolombiya-Bolivya: 3-0
Uruguay-Peru: 3-0
Paraguay-Ekvador: 0-0

Arjantin, elemelerindeki son maçında 10 Eylül'de Ekvador deplasmanına çıkacak.

