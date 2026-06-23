Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti: En golcü oyuncu oldu

Mücadeleye şanssız bir başlangıç yapan ve 8. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Messi, bu pozisyondan 30 dakika sonra ceza sahası dışından vurduğu sert şutla topu ağlara gönderdi.

Maçın son düdüğünden hemen önce bir kez daha sahneye çıkan yıldız oyuncu, turnuvadaki toplam gol sayısını iki maçta 5'e yükseltirken, Klose'nin rekorunu da iki golle geçti.

Çarşamba günü 39 yaşına girecek olan sekiz Ballon d'Or sahibi futbolcu, turnuvanın ilk maçında Cezayir'e karşı yaptığı hat-trick ile de adından söz ettirmişti.

Attığı ilk golden sonra ağladı

Turnuvaya golleriyle damga vuran Messi, geçtiğimiz hafta oynanan müsabakada attığı ilk golden sonra sahada gözyaşlarını tutamamıştı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arjantinli kaptan, detay vermeden "Zor günler geçirdim" ifadesini kullanmıştı.

Karşılaşmanın hemen ardından Messi ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıldız futbolcunun babası Jorge Messi'nin bir sağlık sorunu yaşadığı duyuruldu.

Rakip takımdan Messi'ye övgü

Maç öncesinde Messi'nin oluşturduğu tehdide dikkat çeken Avusturya Kaptanı David Alaba, Arjantinli oyuncunun turnuvaya hat-trick ile başlamasını "çılgınlık" olarak nitelendirdi. Alaba, "Nasıl bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu, Messi'nin yanı sıra kadrolarında ne kadar kaliteli isimler barındırdıklarını ve takım olarak neler yapabileceklerini çok iyi biliyoruz" dedi.

Dünya Kupası’nda gol krallığına verilen Altın Ayakkabı yarışı, Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi dünya yıldızlarının da sahneye çıkmasıyla birlikte daha da çekişmeli bir hal aldı.