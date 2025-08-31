  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Liverpool, Arsenal’i tek golle geçti
Takip Et

Liverpool, Arsenal’i tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakiplerinden Liverpool, Premier Lig’in 3. haftasında evinde Arsenal’i 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Liverpool, Arsenal’i tek golle geçti
Takip Et


Premier Lig’in 3. haftasında Liverpool, Anfield Road’da Arsenal’i konuk etti. Uzun süre golsüz eşitlikle süren karşılaşmada sessizliği 83. dakikada Dominik Szoboszlai bozdu. Macar futbolcu frikikten attığı golle Liverpool’a 1-0’lık galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla beraber Liverpool ligde 3’te 3 yaparak kayıpsız devam ederken, ilk 2 maçını kazanan Arsenal ise ilk puan kaybını yaşadı.
Öte yandan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki bir diğer İngiliz rakibi Manchester City de TSİ 16.00’da deplasmanda oynadığı karşılaşmada Brighton’a 2-1 mağlup oldu.

Spor
Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu
Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu
Fenerbahçe Marco Asensio'yu resmen duyurdu
Fenerbahçe Marco Asensio'yu resmen duyurdu
TFF'den liglerin statüsünde değişiklik: Açıklama yapıldı
TFF'den liglerin statüsünde değişiklik: Açıklama yapıldı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı! Grubu ilk ikide bitirdi
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı! Grubu ilk ikide bitirdi
12 Dev Adam Estonya'yı 20 sayı farkla devirdi: 4'te 4 yaptı
12 Dev Adam Estonya'yı 20 sayı farkla devirdi: 4'te 4 yaptı
Beşiktaş’tan Jean Onana açıklaması! Yeni takımı belli oldu
Beşiktaş’tan Jean Onana açıklaması! Yeni takımı belli oldu