Liverpool, Arsenal’i tek golle geçti



Premier Lig’in 3. haftasında Liverpool, Anfield Road’da Arsenal’i konuk etti. Uzun süre golsüz eşitlikle süren karşılaşmada sessizliği 83. dakikada Dominik Szoboszlai bozdu. Macar futbolcu frikikten attığı golle Liverpool’a 1-0’lık galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla beraber Liverpool ligde 3’te 3 yaparak kayıpsız devam ederken, ilk 2 maçını kazanan Arsenal ise ilk puan kaybını yaşadı.

Öte yandan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki bir diğer İngiliz rakibi Manchester City de TSİ 16.00’da deplasmanda oynadığı karşılaşmada Brighton’a 2-1 mağlup oldu.