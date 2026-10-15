Liverpool efsanesi iflastan paçayı son anda kurtardı!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

bbc.com'un haberine göre Eski Premier Lig futbolcusu 48 yaşındaki Jamie Carragher, İngiltere Vergi Dairesi (HMRC) ile ödenmemiş vergi borcunu ödediği için iflas etmeyecek.

Hakim Nicholas Briggs, eski Liverpool defans oyuncusu aleyhine Ağustos ayında İflas ve Şirketler Mahkemesi'nde açılan iflas davasını reddetti.

700 BİN DOLAR VERGİ BORCU

HMRC adına konuşan Kevin Hassan, Londra'daki duruşmada borcun ödendiğini söyledi, ancak mahkemede herhangi bir rakam verilmedi. Daha önce borcun 700.000 ila 800.000 sterlin civarında olduğu belirtilmişti.

Merseyside'lı Carragher, tüm profesyonel kariyerini Liverpool'da geçirdi ve 2005'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadroda yer aldı.

Kulüp için 737 maça çıktıktan sonra 2013'te emekli oldu ve o zamandan beri Sky Sports ve CBS Sports'ta yorumculuk yapıyor.