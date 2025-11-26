  1. Ekonomim


Liverpool - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı?

Son dönemde kaybettiği puanlarla eleştirilen Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven’ı konuk ediyor. Performansıyla eleştirilen İngiliz devi, bugün bir kez daha 3 puan için sahaya çıkacak. Liverpool - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı?



Son dönemde kaybettiği puanlarla eleştirilen Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Anfield’da PSV Eindhoven’ı ağırlıyor. Zorlu mücadele TSİ 23:00’te başlayacak ve karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernández Hernández yönetecek. Maç, tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde kayıplar yaşayan Liverppol, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Anfield’da PSV Eindhoven’ı ağırlayacak. Maçın saati, canlı ve şifresiz izleme linki ve diğer tüm detaylar merak ediliyor.

Peki Liverpool - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı?

LIVERPOOL - PSV MAÇI SAAT KAÇTA - NE ZAMAN?

- Karşılaşma TSİ 23:00’te başlıyor.

- Maçın oynanacağı stat: Anfield (Liverpool).

Liverpool - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

- Yayın: tabii platformu üzerinden canlı.

- Şifresiz yayın bilgisi: Resmi açıklamaya göre yayın tabii platformunda; şifresiz olup olmadığı platformun maç günkü erişim politikalarına bağlıdır.

ÖNE ÇIKANLAR

- Turnuva: UEFA Şampiyonlar Ligi, 5. hafta.

- Teknik direktörler: Liverpool – Arne Slot; PSV Eindhoven – Peter Bosz.

- Hakem: Alejandro Hernández Hernández (İspanya).

SSS

Liverpool - PSV maçı bugün mü?

- Evet, mücadele UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında bugün TSİ 23:00’te oynanacak.

Maçı hangi kanal/uygulama veriyor?

- Karşılaşma tabii platformundan canlı yayımlanacak.

Şifresiz izlenebilecek mi?

- Platformun şifresiz yayını maç günü değişiklik gösterebilir; tabii duyurularını ve erişim seçeneklerini kontrol edin.

Maç nerede oynanıyor?

- Anfield Stadı, Liverpool.

