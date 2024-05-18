Liverpool'da bir dönem sona eriyor: Klopp'un yerine gelecek isim belli oldu

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, kulüpten ayrılacak olan Jürgen Klopp'un yerine gelecek sezon için 45 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile anlaştı.

Slot doğruladı

T24’ün İngiliz medyasından aktardığına göre, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot, gelecek sezon Liverpool'ı çalıştıracak.

Slot, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl orada (Liverpool'da) teknik direktör olacağımı doğrulayabilirim" dedi.