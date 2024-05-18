Liverpool'da bir dönem sona eriyor: Klopp'un yerine gelecek isim belli oldu
Dünyanın en önemli futbol kulüplerinden Liverpool, sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp'un yerine teknik direktörlük için yeni bir isimle anlaştı. Hollandalı Arne Slot (45), yeni sezonda Liverpool’un başında olacak. Feyenoord'u çalıştıran Slot da anlaşmayı doğruladı.
Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, kulüpten ayrılacak olan Jürgen Klopp'un yerine gelecek sezon için 45 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile anlaştı.
Slot doğruladı
T24’ün İngiliz medyasından aktardığına göre, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot, gelecek sezon Liverpool'ı çalıştıracak.
Slot, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl orada (Liverpool'da) teknik direktör olacağımı doğrulayabilirim" dedi.