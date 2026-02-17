Liverpool'un eski futbolcusu kasten yaralama suçundan gözaltına alındı

  1. Ekonomim
Liverpool altyapısından yetişen ve şu anda Lokomotiv Sofia'da forma giyen Jordan Ibe, kasten yaralama suçundan İngiltere'de gözaltına alındı.

30 yaşındaki İngiliz futbolcu, kasten yaralama suçundan İngiltere'de gözaltına alındı.

Mart ayında hakim karşısına çıkacak Jordan Ibe'nin işlemler için geldiği havaalanında tutuklandığı belirtildi.

Adanaspor'da hiç şans bulamamıştı

Jordon Ibe, 2021/22 sezonunun ara transfer döneminde bonservisi elindeyken Adanaspor'un yolunu tutmuştu. Türkiye'ye transferi büyük ses getiren 26 yaşında olan İngiliz oyuncu, yaşadığı mental sorunlar nedeniyle ise Adana temsilcisinde hiç forma şansı bulamamıştı.

