Loca krizinde 4. perde: Aziz Yıldırım bir kez daha mahkemeye başvurdu

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Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde iş insanı Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı loca ile ilgili dördüncü kez dava açıldığı öğrenildi.

Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından konuyla alakalı 3 kez başvuruda bulunulmuş ve 3 başvuru da reddedilmişti.

Olayın geçmişi

Aziz Yıldırım başkan seçildikten sonra Chobani Stadyumu'ndaki locaların kira bedellerini inceletmiş, Ilıcalı'nın orta saha locası iptal edilerek 'Fenerbahçe Başkanlık Locası'na dönüştürülmüştü.

Ilıcalı, bedelini ödediği locanın hukuka aykırı biçimde elinden alındığını öne sürerek dava açtı. Yıldırım ise Yüksek Divan'da yaptığı konuşmada locanın kendisine değil başkanlık makamına ait olduğunu söylemişti.

Basına yansıyan haberlere göre mahkeme 19 Ağustos 2026'da locanın Ilıcalı'ya iadesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devrinin engellenmesine karar verdi.