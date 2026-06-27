Londra ve Paris'te milyar dolarlık NBA Europe rekabeti

Avrupa’da ‘gelecek 100 yılın ligi’ olarak ifade edilen NBA Europe için kritik viraj dönülüyor.

Teklif süresinin son günü olan 29 Haziran için geri sayım başlarken, franchise’lar için getirilen tekliflerle ilgili de kulis bilgileri uluslararası basında yayılmaya başladı.

Uluslararası spor endüstrisinin önde gelen yayınlarından SportBusiness, kalıcı franchise adayları arasında yer alan Londra’nın yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği şehirlerin başında geldiğini yazarken, Londra’nın ardından da Paris’in geldiğini yazdı.

Habere göre, bu iki pazarda franchise satışlarının bedelinin 1 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Londra için teklifte bulunan en az beş yatırım grubu var

Hatta Londra’da son bağlayıcı tekliflerini NBA Europe yönetimine sunan en az 5 yatırımcı grubu olduğu; futbol kulüplerinden devlet varlık fonlarına, özel sermaye şirketlerinden ultra yüksek servete sahip birey ve ailelere kadar çok farklı yatırımcı profillerinin Londra için yarıştığı belirtiliyor.

Haberde ayrıca eski Tottenham Hotspur Başkanı Daniel Levy'ın, Formula E'nin sahibi Liberty Global ile ABD merkezli özel sermaye şirketi MSP Sports Capital'ın kurucularından Jahm Najafi'nin de yer aldığı bir konsorsiyuma liderlik ettiği bilgisi de paylaşıldı.

29 Haziran'dan sonra ne olacak?

29 Haziran'da teklif sürecinin tamamlanmasının ardından NBA'in, danışmanları JP Morgan ve The Raine Group ile birlikte franchise satış sürecini başlatması bekleniyor.

Yine haberde yer alan detaylara göre, satışların en fazla talep gören şehirlerden başlanarak tek tek gerçekleştirileceği, ilk sırada ise Londra'nın yer alacağı belirtiliyor. Başarılı olamayan yatırımcı gruplarının ise tekliflerini diğer aday şehirlere yönlendirebileceği ifade ediliyor.

İstanbul da ev sahibi şehirlerden

·NBA Europe’un NBA-FIBA ortaklığında Ekim 2027’de hayata geçirilmesi ve yarı açık bir lig modeliyle faaliyet göstermesi hedefleniyor.

Organizasyonun ilk sezonunda 14 ila 16 takımın mücadele etmesi öngörülüyor.

Mevcut plana göre bu takımların 10 ila 12’si kalıcı franchise statüsüne sahip olacak. Kalan 4 ila 6 takım ise FIBA çatısı altındaki yerel liglerde ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde gösterdikleri sportif başarı doğrultusunda, liyakat esasına göre lige katılma hakkı elde edecek. Takip eden yıllarda ligde yer alacak takım sayısının artırılması planlanıyor.

NBA Europe yönetiminin daha önce paylaştığı aday şehirler arasında İtalya’dan Roma ve Milano; İngiltere’den Londra ve Manchester; Fransa’dan Paris ve Lyon; İspanya’dan Madrid ve Barselona; Almanya’dan Berlin ve Münih; Yunanistan’dan Atina ve Türkiye’den İstanbul bulunuyor.