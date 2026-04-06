Lucescu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi

Romanya basınında çıkan haberlere göre, deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu’nun beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşındaki Lucescu’nun, uygulanan müdahalelere yanıt vermediği belirtildi.

Yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta tutulduğu ifade edilen Lucescu için, son kararın ailesi tarafından verileceği aktarıldı.

Hastaneden açıklama yapılmıştı

Gün içinde Bükreş Üniversite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde kalp ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen Lucescu’nun durumunun ağırlaştığı, bu nedenle yoğun bakım ünitesine alındığı duyurulmuştu.

Yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gördü

Deneyimli teknik direktörün, 29 Mart’ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 2 Nisan’da federasyon tarafından sözleşmesi feshedilen Lucescu’nun yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gördüğü belirtildi.