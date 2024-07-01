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Lugano duyurdu: Fenerbahçe taraftarlarına bilet satılmayacak

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Lugano duyurdu: Fenerbahçe taraftarlarına bilet satılmayacak
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İsviçre temsilcisinden yapılan Türkçe açıklamada, "UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır." denildi.

Kulüp, maçın bilet satışlarının da başladığını duyurdu.

Eşleşmede ilk maç 23 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

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