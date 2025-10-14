Maç 66-0 bitti, Türk futbolcu 17 gol attı

Almanya'nın Hamburg bölgesinde oynanan amatör lig karşılaşması şaşırtan bir skorla sona erdi. Ligin 9. haftasında Mesopotamien 2 ile Moorburg karşı karşıya geldi. Maça sadece 7 oyuncuyla çıkan Moorburg, büyük bir hezimete uğradı. Mücadeleyi Mesopotamien 2 tam 66-0 kazandı.

Ömer Yıldırım’dan 17 gollük şov

Farklı galibiyete en çok katkı yapan isim ise Türk futbolcu Ömer Yıldırım oldu. Mesopotamien 2 forması giyen Yıldırım, karşılaşmada 17 gol atarak rekor kırdı.

Takım arkadaşlarından Radouan Troudi 10, Ibrahim Chaaban 9, Luka Milan Makocevic 7, Hicham El Youbi 4, Razak Mako Alassani 4, Gabriel Çakır 3, Walid Chaaban 2, Patrick Stritzki ve Jaan Garip De Sousa Baptista ise birer golle skora katkı sağladı. Moorburglu oyuncular ayrıca 9 kez kendi kalelerine gol attı.

3 puanı silindi ama liderlik devam ediyor

Bu tarihi galibiyetin ardından Mesopotamien 2, sezon başında silinen 3 puanına rağmen toplamda 24 puana ulaşarak liderlik koltuğunu korudu. Ligin son sırasındaki Moorburg ise henüz puanla tanışamadı.