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Maç erteleme talepleri kabul edilecek mi? TFF'den açıklama geldi...

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk kulüplerin yoğun fikstürleri nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelenmesini gündemine aldı. TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, kulüplerin taleplerine göre karar verileceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Maç erteleme talepleri kabul edilecek mi? TFF'den açıklama geldi...
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Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, kulüplerden Pazartesi saat 18.30’a kadar erteleme taleplerini iletmelerini istediklerini açıkladı. 

Göktaş, “Erteleme olursa 11 takımı doğrudan etkiliyor. Maç planlama birimi bu konuda çalışıyor. Gelen talepler doğrultusunda Çarşamba günü yönetim kurulu toplanarak nihai karar verilecek” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe: Resmi olarak erteleme talebinde bulundu.

Beşiktaş: Başvuru yapması bekleniyor.

Başakşehir: Kura çekimi sonucuna göre karar verecek.

Samsunspor: Henüz herhangi bir talepte bulunmadı.

Erteleme olursa ne olacak?

Olası erteleme, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların daha sağlıklı bir hazırlık süreci geçirmesini sağlayacak. Ancak bu durum, Süper Lig fikstüründe domino etkisi yaratabilir ve sezon planlamasını yeniden şekillendirebilir.

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