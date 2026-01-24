Maç günü stadyumlardaki doluluk şehir ekonomisine katkı sağlıyor

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, bu sezon başında Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla biletleme sisteminde yeni bir döneme girildiğini ve artık kulüplerin tercih ettikleri farklı biletleme firmalarıyla da çalışabildiğini söyledi.

Aykar, "Bu yeni dönemde Passo olarak sahip olduğu teknolojik altyapı ve yıllara dayanan kullanıcı deneyimiyle, Süper Lig ve 1. Lig'deki toplam 26 kulüple çalışmaya devam ediyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin de bu listede yer alması, Passo'nun futbol kulüpleri ve futbolseverler nezdindeki güvenini ve konumunu bir kez daha ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

"Passo üzerinden 2025-2026 sezonunun ilk yarısı için tüm futbol karşılaşmalarında (Avrupa Kupaları, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK), Milli Maçlar, 2.Lig dahil) 2 milyon 300 bin bilet satışı, 300 bin adet kombine satışı yapıldı." diyen Aykar, "Toplamda satılan bilet sayısı 2 milyon 600 bin adet oldu. Sadece Süper Lig ve 1. Lig takımları dersek 2025-2026 sezonu için 1 milyon 750 bin bilet, 250 bin kombine toplamda 2 milyon bilet satışı oldu. 2025 yılının tamamında Süper Lig ve 1. Lig maçlarında ise 3 buçuk milyon bilet satışı yapıldı." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray bilet satış rakamlarında ezeli rakiplerinin önünde"

Aykar, Türk futbolunun lokomotifi olarak tanımlanan dört büyük takımının 2025 yılında da taraftarlarını yalnız bırakmadığını belirterek, "Passo platformu üzerinden gerçekleştirilen bilet satışlarının yaklaşık yüzde 60’ını dört büyük kulübe gönül veren futbolseverlerin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Son 3 sezonda Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de önemli galibiyetlere imza atan Galatasaray, bilet satış rakamlarında da ezeli rakiplerinin önünde yer alıyor. 2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslama yaptığımızda ise rakamlarda büyük bir farklılık olmadığını, futbolseverlerin Türk futboluna ilgisinin aynı şekilde sürdüğünü görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Dört büyük takım içerisinde İstanbul takımlarının stadyumlarını ortalama yüzde 75 oranında doldurduklarını ve maçlarının büyük bölümlerini dolu tribünler önünde oynadıklarına dikkati çeken Aykar, sezona çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'un da bu seviyeye yaklaştığını ve taraftarlarının desteğiyle zirve yarışına katıldığını kaydetti.

Dört büyüklerin dışında Göztepe ve Kocaelispor ayrışıyor

Aykar, dört büyüklerin dışında Göztepe ve Kocaelispor'un doluluk anlamında diğer Anadolu kulüplerinden ayrıştığının görüldüğünü, Göztepe'nin yüzde 85 Kocaelispor'un yüzde 70 dolulukla oynadıklarını söyledi.

Bir maç günü stadyum çevresinde oluşan ekonomik hareketliliğin artış gösterdiğini anlatan Aykar, "Sporun ötesinde, maç günü ekonomisi ve şehirlerin futbol dinamiğine baktığımızda Türkiye'nin dijital dönüşümünde biletleme ve etkinlik yönetiminin amiral gemisi Passo olarak verilerimizle, futbolun sadece 90 dakikalık bir oyun olmadığını, devasa bir ekosistemin kalbi olduğunu görebiliyoruz. Passo verilerine göre, 2024-2025 sezonunda stadyum doluluk oranları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu doluluğun, maç günü stadyum çevresinde de olumlu etki yarattığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Derbiler ve Avrupa Kupası devasa birer ekonomik teşvik"

Aykar, günümüzde büyük spor müsabakalarının sadece birer "futbol maçı" olarak tanımlamanın doğru olmayacağını ifade ederek, artık derbilerin ve Avrupa Kupası karşılaşmalarının sadece birer spor müsabakası değil, şehre enjekte edilen devasa birer "ekonomik teşvik" paketi olarak tanımlanabileceğini belirtti.

Örnek olarak bir derbi gününde Kadıköy veya Beşiktaş bölgelerinde perakende cirolarının hafta içi ortalamasının birkaç katına çıkabildiğine dikkati çeken Aykar, büyük milli karşılaşmaların ve uluslararası müsabakaların şehir tanıtımına doğrudan katkı sağladığını ve medya hakları, sponsorluklar ve ticari faaliyetlerle iç ve dış turizmin canlanması için önemli bir sebep oluşturduğunu vurguladı.

Stadyumlar büyük komplekslere dönüşüyor

Aykar, Passo olarak stadyumları haftada sadece bir gün kullanılan yapılar olmaktan çıkarıp 7 gün 24 saat yaşayan ekonomik merkezlere dönüştürmek gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "2025 yılı global trendleri ve yerel yatırımlarımız göstermektedir ki stadyumlar artık karma kullanım alanlarıdır. Stadyumların içerisinde müze, restoran, çalışma alanları ve perakende mağazaları barındıran komplekslere dönüştüğünü görüyoruz. Bunun yanında stadyumların 5G teknolojileri ve akıllı biletleme ile veri madenciliğinin de merkezi haline gelen 'dijital hub'lar olduğunu da söyleyebiliriz." dedi.

Atıl Aykar, "Sonuç olarak 2025 yılı verileri, biletlemenin sadece bir giriş kartı değil, devasa bir veri ve ekonomi trafiğinin başlangıç noktası olduğunu kanıtlıyor. Passo olarak biz, bu ekonomik hareketliliği dijitalleştirerek hem kulüplerimize hem de ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.