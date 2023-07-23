Macaristan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa ikinci sıradan başlamasına rağmen pole pozisyonundaki Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ı geçerek liderliğe ilk turda ulaşan Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini 1:38:08.634'lük derecesiyle ilk sırada geçti ve üst üste 7'nci, sezonun ise 9'uncu birinciliğine ulaştı.