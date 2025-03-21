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Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Milli Takım'ın Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Haber Merkezi
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Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
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Milli Takımın Uluslar Ligi play-off rövanş maçında 23 Mart Pazar akşamı Macaristan’ın konuğu olacak. İlk maçı 3-1 kazanan Milliler sahadan avantajlı bir skor elde edip adını A Ligi’ne yazdırmak istiyor.

Ay yıldızlıların bu kritik karşılaşmasını yönetecek hakem de belli oldu.  Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Milli Takım A Ligi kapısını araladı

UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında A Milli Takım sahasında Macaristan'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 3-1 kazandı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Orkun ve Kerem'in gollerinde asisti yapan isim Oğuz Aydın olurken İrfan Can'ın golünün pasını Kerem verdi. Macaristan'ın tek golünü ise 25. dakikada Schafer attı.

Bu sonucun ardından A Milli Takımı, rövanş öncesi UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek adına önemli bir avantaj elde etti. 

Karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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