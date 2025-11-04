Maçta kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti
Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic hayatını kaybetti.
Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adam Mladen Zizovic, Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.
