Madueke kimdir? Adı Süper Lig deviyle anılmıştı! Madueke kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Madueke kimdir? Madueke kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularına kullanıcılar yanıt arıyor. Süper Lig ekibiyle de adı anılan ve Türk futbolseverlere yabancı olmayan genç yetenek transfer iddialarıyla mı gündeme geldi tartışılıyor. İşte detaylar…

MADUEKE KİMDİR?

Noni Madueke, tam adıyla Chukwunonso Azuka Tristan Madueke, 10 Mart 2002’de İngiltere’nin Londra kentinde doğmuş bir futbolcudur. Bu bilgiler gün itibarıyla kendisinin 23 yaşında olduğunu göstermektedir.

Futbol kariyeri genç yaşta başlamıştır. İlk olarak Crystal Palace altyapısında yer aldıktan sonra, ardından Tottenham Hotspur genç takımında eğitim aldı. Sonrasında yurt dışına geçerek Hollanda ekibi PSV Eindhoven’a katıldı.

Profesyonel olarak PSV Eindhoven’in ikinci takımı ve daha sonra A-takımı için forma giydi. Ardından 2023 yılında İngiltere’ye dönüş yaparak Chelsea F.C.’ye transfer oldu. 2025 yılına gelindiğinde ise Arsenal F.C. ile beş yıllık sözleşme imzalayarak takımına katıldı.

MADUEKE KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oynadığı pozisyon genellikle sağ kanat veya kanat hücum oyuncusu olarak belirlenmiş olup, soldakine göre daha güçlü olduğu belirtilmiştir. İngiltere millî takımı için de forma giymekte, genç yaşına rağmen uluslararası arenada da boy göstermektedir.

Madueke, genç yaşına rağmen hem yurtiçinde hem yurtdışında geçirdiği altyapı ve profesyonel dönemlerle dikkat çeken bir oyuncudur. Hızlı, dripling kabiliyeti yüksek ve kanat aksiyonlarında etkili bir hücum oyuncusu olarak tanınmakta.