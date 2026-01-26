Manchester City-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

  1. Ekonomim
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Manchester City - Galatasaray karşılaşmasında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak. Bu müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.
Maçta VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Robert Schröder görev alacak.

