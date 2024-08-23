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Manchester City, İlkay Gündoğan'ı yeniden kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, İspanya'nın Barcelona takımından eski futbolcusu İlkay Gündoğan'ı transfer etti.

Haber Merkezi
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Manchester City, İlkay Gündoğan'ı yeniden kadrosuna kattı
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Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almanya'da Bochum, Nürnberg ve Borussia Dortmund'da oynayan İlkay, 2016-2023 yıllarında Manchester City forması giydikten sonra geçen sezon Barcelona'ya transfer olmuştu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'deki 7 yıllık ilk döneminde 304 maça çıktı ve 60 gol kaydetti. İlkay Gündoğan, bu süreçte 5 Premier Lig, 4 Lig Kupası, ikişer Federasyon Kupası ve Community Shield, bir UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kupa zaferi yaşadı.

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