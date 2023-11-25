Manchester City- Liverpool maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta Manchester City-Liverpool maçıyla başlıyor. Ligde geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Manchester City, ligin ikinci sırasındaki Liverpool'u Etihad Stadyumu'nda ağırlıyor.

En son 86 yıl önce rakibini ligde üst üste iki kez yenmeye başaran Manchester ekibi, hafta sonunda rakibini mağlup etmesi halinde 1937'den sonra bu rekabette üste üste iki kez kazanmış olacak.

İlk 11'ler belli oldu

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Ruben Dias, Ake, Bernardo Silva, Rodri, Foden, Doku, Julian Alvarez, Haaland.



Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Szoboszlai, Mac Allister, Curtis Jones, Salah, Nunez, Diogo Jota.

Maçtan öne çıkan dakikalar...



Maçın 27. dakikasında Erling Haaland, topu ağlara gönderdi.

Maçın 79. dakikasında beraberlik golü Trent Alexander-Arnold'dan geldi.