Manchester City’de usulsüzlük iddiaları: 3 şampiyonluğu silinebilir

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Premier Lig devi Manchester City'de finansal ihlaller kaynaklı kriz sürüyor.

Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği yönetim kurulu toplantısına katılan kulüp CEO'su Ferran Soriano, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Premier Lig'in öngördüğü 115 finansal kuralın 114'ünü ihlal ettiği belirtilen City cephesi suçlamaları başından beri reddediyor..

Manchester City'nin karşı karşıya kaldığı dosya, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin Kopenhag'daki genel kurul toplantısında da gündem başlıklarından biri olacak.

Birleşimde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yer alacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ise toplantıya katılması beklenmiyor.

3 şampiyonluk silinebilir

2020'de de benzer bir yaptırımdan CAS kararı sonrası kurtulan Manchester City'nin bugünlerde içinde bulunduğu süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2009-2018 yılları arasındaki döneme dair ihlallerle ilgili İngiliz ekibinin küme düşürülmesi, para cezasına çarptırılması ve hatta 3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde.

Sezon öncesi Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan Rodri ise eski kulübünü savunmuştu.

Rodri, "Başardıklarımızı bizden alamazlar. Bu parayla ödenen bir şey değil. Emek vererek, birlikte çalışarak, her gün omuz omuza vererek kazandık." ifadelerini kullanmıştı.

Manchester City itiraz edecek

City'nin bağımsız bir komisyon tarafından alınan bu karara itiraz etmeye hazırlandığı belirtildi.

Bu yüzden disiplin süreci devam edeceği için herhangi bir yaptırım açıklanmadı.

City'yi bekleyen olası cezalar arasında para cezaları, puan silme, Premier Lig'den uzaklaştırma veya ihraç edilme yer alıyor.