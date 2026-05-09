Mardin 1969 Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off final maçında Mardin 1969 Spor, Muş Spor'u 2-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
TFF 2. Lig Play-Off 1. tur rövanş karşılaşmasında Mardin 1969 Spor, Kahramanmaraş İstiklal Spor’u penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup ederek 1. Lig yolunda finale yükseldi.
21 Kasım Şehir Stadyumunda saat 15.00’te başlayan karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca turu geçen taraf penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Mardin 1969 Spor, finale yükselerek Muşspor’un rakibi oldu.