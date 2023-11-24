Mario Balotelli trafik kazası geçirdi
Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin İtalya'nın Brescia kentinde trafik kazası geçirdiği bildirildi.
Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız." denildi.
Kulüp, 16 Kasım'da Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği açıklamıştı.
💥 Mario Balotelli ha sufrido un accidente de coche en Brescia— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 23, 2023
😳 Según un responsable de la policía local, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia
👉🏻 Está ileso y así salió del coche
📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/vSj2fEZ8aY