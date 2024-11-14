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Mauro Icardi gözaltına alındı mı? Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki gerilim arttı. Arjantin medyası, Nara'nın şikayetiyle Icardi'nin gözaltına alındığını öne sürdü. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, bu iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi
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Mauro Icardi gözaltına alındı mı? Galatasaray'dan açıklama geldi
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Galatasaray'da çapraz bağları koptuğu için Arjantin'e dönen Icardi, hakkında önemli iddialar ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Samsunspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Mauro Icardi, ardından Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçtu. Kızlarını da yanına alan yıldız oyuncu direkt olarak Wanda Nara'nın yaşadığı Avenida Del Libertador'daki eve gittiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine Wanda Nara'nın Polis Karakolu'na Mauro Icardi'yi şikayet ettiği ve Arjantinli yıldızın da Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası hakkında "Kadına şiddet" suçundan yasal işlem başlatıldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan yalanlama

Mauro Icardi, hakkında çıkan haberlere Galatasaray'dan yalanlama geldi.

Sarı-kırmızı ekibin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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