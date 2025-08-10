Mauro Icardi sahalara dönüşü için tarih verdi



Arjantin’de yayın yapan Telefe’ye konuşan Mauro Icardi, sakatlık süreci ve sahalara dönüş takvimi hakkında bilgi verdi. Deneyimli futbolcu, “Henüz oynamak için iznim yok ama 1-2 ay içerisinde oynayabileceğim” ifadelerini kullandı.

Antrenmanlara devam ediyor

Icardi, sakatlığı boyunca uzun süre Arjantin'de kaldığını ancak Galatasaray’a ve futbol atmosferine dönmeyi özlediğini belirtti. Antrenmanlara düzenli olarak devam ettiğini ifade eden Icardi, “Burada her şeyimiz var. Konsantre oluyoruz ve her gün antrenman yapıyoruz. Stadyum da çok yakın, buradan 10-15 dakika uzaklıkta. Hayatımızın her günü burada geçiyor” dedi.