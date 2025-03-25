Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihini bekliyordu. Kasım ayında çapraz bağlarından sakatlanan Icardi, sezonu kapattıktan sonra tedavisine ülkesinde devam etmişti.

Icardi haziran ortasında sahada olacak

Galatasaray sağlık ekibi, yıldız futbolcunun durumunu titizlikle takip ediyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre, yapılan son kontrollerde Mauro Icardi’nin 15 Haziran itibarıyla bireysel saha çalışmalarına başlayabileceği öğrenildi.

Tecrübeli forvetin, takımın haziran sonunda gerçekleştireceği sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

Tedavi sürecinde takımı yalnız bırakmadı

Sakatlığı süresince zaman zaman İstanbul’a gelen ve takım arkadaşlarına moral desteği veren Icardi, taraftarın da gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Hem saha içi hem de saha dışındaki tavırlarıyla camiada saygı gören Arjantinli yıldız, sezon başına hazır olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.