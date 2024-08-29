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Mbappé'nin X hesabı ele geçirildi

Ünlü Fransız futbolcu Mbappé'nin X hesabı, sabah saatlerine doğru ele ele geçirildi. Hesaptan antisemit ve küfürlü paylaşımlar yapıldı.

Haber Merkezi
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Mbappé'nin X hesabı ele geçirildi
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Ünlü Fransız golcü Kylian Mbappé'nin X hesabı Perşembe sabah saatlerine doğru ele geçirildi ve sosyal medya platformunda gündem olan pek çok paylaşım yapıldı.

Mbappé'nin hesabını ekleyen kişi veya kişiler, "Yahudiler futbolun hakimidir" gibi antisemit ifadeler kullanmalarının yanı sıra küfürlü bir paylaşım da yapıldı.

Bununla beraber hesaptan ayrıca, "Özgür Filistin" ifadeleri de paylaşıldı.

Ünlü futbolcunun hesabından yapılan bir başka paylaşımda, Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi'yi de "cüce" olarak nitelendirdiler.

Aynı zamanda, Premier League ekibi Tottenham Hotspurs'ü "b*k" olarak tanımlayan saldırganlar, Mbappé'nin Manchester United'a 2028 yılında transfer olacağını da yazdılar.

Mbappé'nin hesabından yapılan bu paylaşımlar bir süre sonra silindi ve bu durum hesabın kontrolünün tekrar futbolcuya geçtiği şeklinde yorumlandı. Bununla beraber yapılan paylaşımlarla alakalı futbolcudan bir açıklama henüz gelmedi.

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