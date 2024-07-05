Mehmet Büyükekşi: Bu yapılan haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz, kınıyoruz

Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya’nın başkenti Berlin’de, UEFA’nın 2 maç men cezası verdiği milli futbolcu Merih Demiral hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA’nın Merih’e verdiği kararı kınadığını belirten Büyükekşi, "Bugün Merih’e verilen ceza, haksız, hukuksuz, adaletsiz ve çok büyük bir siyasi olay olduğunu göstermiştir. Çünkü baktığınızda en büyük örneği bir başka oyuncuya verilen ceza hem 1 maç ceza hem de bu ceza ertelenmiştir. Merih’e verilen cezaya baktığımızda maçın UEFA tarafından görevlendirilen delegesi raporunda herhangi bir ceza yazmamıştır. Bir batılı devletin bakanının yaptığı açıklamadan sonra soruşturma başlatılmıştır. Bu da olayın ne kadar yanlı olduğunu, ne kadar kabul edilemez olduğunun en güzel belirtisidir. O yüzden bu verilen kararı kınıyoruz. Bugün akşama doğru sayın Cumhurbaşkanımız aradı.

O da aynı şekilde ne yaptığımızla ilgili benden bilgi aldı, anlattık. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yaptı. O da yanı şekilde bu verilen kararın taraflı ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Çünkü yapılan hareket hiçbir şekilde siyasi bir manası olmayan, yüzyıllardan beri Türk milletinin, Türklüğünü simgeleyen bir hareket. Bu konuda futbolcularımıza ve özellikle de Merih’e selam söyledi. Bunun en önemli karşılığının yarın sahada futbolcularımız tarafından verilmesini istedi. Ben de az önce gittim, hotelin kapısında bütün futbolcularımızı tek tek karşıladım. Bu konuyla ilgili hem kaptanımız Hakan’la hem Merih’le hem de hocamızla oturduk, konuştuk. Berlin’de 300 bin Türk yaşıyor. Fanzone’da da 100 bin Türk olacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 50 bin seyirciyle takımımızı aynı Hamburg’da, Dortmund’da ve Leipzig’de olduğu gibi canı gönülden destekleyeceklerini hem beraber göreceğiz. Biz bu yapılan haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz, kınıyoruz" diye konuştu.

"27 sayfalık savunma hazırladık"

Kararla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu olarak da gerekli girişimleri yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükekşi, "27 sayfalık bir savunma hazırladık ama gördük ki bir gazeteye daha savunmamız alınmadan bir gün önce karar peşin hükümle verilmiş. 27 sayfalık savunmanın okunması bile saatler alır. İnşallah en güzel cevabı yarın futbolcularımız, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda en güzel şekilde Hollanda karşısında vereceklerini düşünüyoruz. Tüm Türk milleti şu anda ayağa kalkmış durumda. Hepsini sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Buradaki yaşayan Türk vatandaşlarımızı da aynı şekilde sağduyuyla sadece takımımızı desteklemeye ve dualarını eksik etmemelerini istiyoruz. İnşallah yarın hedefimiz bu turu da geçip, yarı finale kalabilmek. Allah’ın izniyle bunu da başarabilmek için hem teknik ekibimiz hem futbolcularımız hem de 12. güç dediğimiz seyircilerimiz ilave bir motivasyonla gereğini yapacaklardır. Merih’in özellikle moralini yükseltmeye çalışıyoruz. Tüm Türk milletinin kendisinin arkasında olduğunu, özellikle Cumhurbaşkanımızın kendisini desteklediği ve selamlarını söylediğini özellikle belirttim. Kısa bir görüşme oldu. Futbolcumuzun moralini yüksek tutarken, tüm takımın da moralini yüksek tutabilmek. Yarın sahada 11 Merih Demiral olacak. Hepsi Merih Demiral yerine oynayacak. 11 Merih Demiral sahaya çıkacak" şeklinde konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız yarın Berlin’de maçı seyretmek için bizlerle beraber olacak"

Maçta ilave bir motivasyonu daha olacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollanda maçına geleceğini söyleyen Mehmet Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar en çok taraftarı biz getirdik. İlave bir motivasyonumuz daha olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın Berlin’de maçı seyretmek için bizlerle beraber olacak. O da hem taraftarlarımız açısından hem milli takımızın teknik heyet ve futbolcularımız açısından son derece ilave bir motivasyon kaynağı olacaktır. Çünkü biz özellikle futbol taraftarı bu zamana kadar hiçbir olaya karışmadan, centilmence maçları seyrettiler. Seyircilerimizin milli takımı formalarımızı giyip, milli takımı destekleyemeye çalışmaları, bu şekilde tezahürat yaparak ile ilave bir güç verecektir."

"Şu anda gündemimizde seçim yok"

Gündeminde şu an TFF başkanlık seçimi olmadığını aktaran Büyükekşi, "Gündemimiz tamamen Merih Demiral’a verilen ceza. Tüm Türk milleti, 85 milyon kenetlenmiş durumda. Bizim için en önemli konu Türk Milli Takımı’nın yarınki turu atlaması, hedefimiz o. Yönetim kurulumuzla dört elle sarıldık. Bu bir ekip meselesi. ’Futbol sadece futbol değildir’ sözünü bugün bir kez daha yaşadık. Saha dışındaki olayların da futbolu ne kadar etkiliyor. Şu anda adaylıkla ilgili çalışmamız yok. Hedefimiz milli takımızın başarılı olması. Zaferler sadece sahada kazanılmıyor, saha dışında da zaferler kazanılıyor. Biz de inşallah hep beraber Türk milletinin dualarıyla yarın yeni bir zafere imza atmak istiyoruz, yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. 2008 yılında ilk 16 yoktu. Montella bugün bunu söyledi. Şu ana kadar yapılan turnuvalarda, milli takım olarak en fazla galibiyet aldık. Daha öncekilerde bu kadar galibiyet alamamıştık. İnşallah yarın bir yenisini ekleyip, güzel bir sonuçla eğer buradan çıkabilirsek yolumuz açık diyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.