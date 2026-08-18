Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Okur, Barcelona'ya transfer oldu

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Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet Okur'un yeni adresi Barcelona oldu.

2010 doğumlu genç oyuncunun transferini babası Mehmet Okur, sosyal medya hesabından duyurdu.

Forvet pozisyonunda görev yapan Yiğit Okur, bundan sonraki gelişimini İspanyol ekibinin altyapısında sürdürecek.

Milli formayla Avrupa Şampiyonası'nda oynadı

Yiğit Okur, son olarak 7-15 Ağustos tarihlerinde Romanya'da düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele etti.

Genç basketbolcu turnuvayı 9,4 sayı ve 4,7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Türk basketbolunun NBA'deki öncü isimlerinden olan ve 2007'de NBA All-Star'a seçilen Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Mehmet Okur, yeni sezondan itibaren Barcelona altyapısında forma giyecek.