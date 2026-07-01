Meksika hiç gol yemeden Dünya Kupası'nda son 16 turuna kaldı

2026 Dünya Kupası’nda son 32 turu maçları devam ediyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Ekvador ile karşı karşıya geldi. Mexico City Stadyumu’ndaki karşılaşma olumsuz hava şartları nedeniyle 1 saat gecikmeli olarak başladı. Meksika, 22’nci dakikada Quinones ve 31’inci dakikada Raul Jimenez’in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Ekvador’da Hincapie 90+5’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Meksika, son 16 turunda İngiltere – Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın gol yemeyen iki takımından biri Meksika

Turnuvanın ev sahiplerinden birisi olan Meksika, aynı zamanda gol yemeyen iki ülkeden birisi konumunda bulunuyor. A Grubu’nda oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanan Meksika, son 32 turunda da Ekvador’u 2-0 ile geçerek turnuvada kalesinde henüz gol görmedi. Dünya Kupası’nda kalesini gole kapatan diğer bir ülke ise H Grubu’nu lider olarak tamamlayan İspanya oldu.