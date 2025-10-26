  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı, ehliyetine el konuldu
Takip Et

Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı, ehliyetine el konuldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, Beşiktaş'ta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı, ehliyetine el konuldu
Takip Et

Etiler Mahallesi'nde 23 Ekim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde Mahmutoğlu'nun kullandığı 34 KJN 214 plakalı araç durduruldu.

Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.

Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

Ali Koç kolları sıvadı: Hangi kulübü satın almak istiyor?Ali Koç kolları sıvadı: Hangi kulübü satın almak istiyor?Spor
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Geri sayım başladı: 2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? İşte 5 farklı senaryo...Geri sayım başladı: 2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? İşte 5 farklı senaryo...Ekonomi
Eurofighter tedarikinde son aşamaya doğru: İmzalar hafta başı atılacakEurofighter tedarikinde son aşamaya doğru: İmzalar hafta başı atılacakSavunma Sanayi

 

Spor
Ali Koç kolları sıvadı: Hangi kulübü satın almak istiyor?
Ali Koç kolları sıvadı: Hangi kulübü satın almak istiyor?
Trabzonspor'dan, Lucas Claro'ya geçmiş olsun mesajı
Trabzonspor'dan, Lucas Claro'ya geçmiş olsun mesajı
Milli tekvandocu Elif Sude Akgül, dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı
Milli tekvandocu Elif Sude Akgül, dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı
Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
İsrail medyası Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti
İsrail medyası Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti