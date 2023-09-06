Melissa Vargas kimdir? Küba asıllı ay-yıldızlı oyuncu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda tartışılmaz rol üstlenen Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas'ın kariyer yükselişi de kolay kolay yaşanmayacak bir hikaye.



Melissa Vargas, 16 Ekim 1999'da Küba'nın az nüfuslu Cienfuegos kentinde doğdu. Voleybola küçük yaşta başlayan ve Küba'nın gelecek vaat eden en önemli yıldızı olarak gösterilen Vargas, ülkesinin genç milli takımlarında forma giydi.



Vargas, Küba'nın transferine izin verdiği ülkelerden Çekya'ya 2015 yılında henüz 16 yaşındayken gitti. Burada Agel Prostejov takımının formasını giydi. Avrupa kupalarında Türk takımlarından Eczacıbaşı karşısında oynadığı etkili oyunla dikkatleri üzerine çıktı.



Küba'da 18 yaşında yaşadığı sakatlık sonrası ülkesindeki sağlık hizmetlerinden etkili sonuç alamayan Vargas bunu dillendirince ülkesinde istenmeyen kişi ilan edildi.

Vargas pes etmedi, İsviçre'ye gitmeye karar verdi. Vargas, bu ülkenin takımı Volero Zürih'e transfer oldu. Burada da başarılı olan Vargas'ın hayatını tamamen değiştiren olay ise 2018'de yaşandı.

Fenerbahçe kapılarını açtı

Henüz 16 yaşındayken Eczacıbaşı karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Vargas'a, 2018'de kapılarını Fenerbahçe açtı.

Kulüp başkanı Ali Koç ile voleyboldan sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt'ın yoğun çabasıyla Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Vargas, Türkiye'ye "merhaba" dedi.

Vargas'ın Türkiye'ye gelmesinde büyük rol oynayan Simla Türker Bayazıt da bu transfer için "Fenerbahçe'nin Türk voleyboluna armağanıdır." diyerek tarihe not düştü.

Vargas, 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden vatandaşlık kartını aldı.