Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Milli Takımları’nın ulaşım sponsoru olmaya devam ediyor

Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Federasyonu ile 2022 yılında imzaladığı resmi ulaşım sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Sponsorluk kapsamında sporcuların ihtiyaç, konfor ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Mercedes-Benz otobüs, 2024 yılı sonuna kadar kadın ve erkek milli takımlarını yeni zaferlere taşımaya devam edecek.

Sosyal fayda çalışmalarında mottosunu eğitimin, eşitliğin, kültür sanatın ve sporun #daimayanında olarak belirleyen Mercedes-Benz Türk, mevcut sponsorluk anlaşmalarını yenileyerek bu alandaki desteğini sürdüreceğinin altını çiziyor.

Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak yaptığı çalışmalarla da göz dolduran Mercedes-Benz Türk, Türk sporunu daha ileriye taşıma hedefi ile başta hentbol olmak üzere farklı branşlarda spora olan desteğini önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edecek.