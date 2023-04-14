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Mercedes-Benz Türk, ulaşım sponsorluğunu uzattı

Mercedes-Benz Türk, Ampute Futbol Milli Takımı'nın ulaşım sponsorluğuna devam edileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Avrupa ve dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın ulaşım sponsoru Mercedes-Benz Türk'le anlaşmasını yeniledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, geçen yıl başlayan anlaşmanın 2024 yılının sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mercedes-Benz Türk'ün geçen yıl Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları için özel olarak otobüs dizayn ettiği aktarıldı. Bu otobüsün ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tasarlanarak milli takımın hizmetine sunulduğu kaydedildi.

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