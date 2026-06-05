Merih Demiral ile anlaştığını duyurmuştu: Al-Ahli'den Hakan Safi'ye yanıt geldi

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayıma geçilirken, başkan adayları transfere dair flaş adımlar atmaya başladı. Hakan Safi, Luis Suarez'in ardından Merih Demiral ile de anlaştığını bildirdi.

Hakan Safi'nin Merih Demiral ile el sıkıştığını açıklaması büyük ses getirirken, Al-Ahli kulübü sosyal medya hesabından milli futbolcuyu paylaşıp "Al Ahli DNA'sı damarlarında akıyor" ifadesini kullanması dikkat çekmişti.

Al-Ahli'den açıklama geldi

Öte yandan Al-Ahli cephesinden Merih Demiral'a dair açıklama geldi.

MBC'ye konuşan kulüp kaynakları, milli futbolcuyla yolları ayırmayı planlamadıklarını bildirdi.

"Haberler gerçeği yansıtmıyor"

Merih Demiral ile kısa süre önce yeni sözleşme imzaladıklarını ve 2029'a kadar kontrat yaptıklarını hatırlatan Al-Ahli yetkilisinin, "Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.