Merih Demiral'dan Mert Günok'a: 'Oğlum Merto nasıl çıkardın lan, Allah çarpsın...'
A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı yendi ve çeyrek finale yükseldi. Stoper Merih Demiral, son düdüğün ardından kaleci Mert Günok'a koştu ve son dakikada yaptığı kurtarış nedeniyle takım arkadaşını tebrik etti. Merih'in Mert'e "Oğlum Merto nasıl çıkardın lan, Allah çarpsın..." dediği anlar canlı yayında da duyuldu.
A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın 1. ve 59. dakikalarda attığı golleriyle 2-1 kazandı. Avusturya'nın tek golü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi. Çeyrek finale yükselen Milli Takımımız, Hollanda ile eşleşti.
"Oğlum nasıl kurtardın lan"
Mert Günok, maçın son dakikasında yaptığı muhteşem kurtarışla A Milli Takım'a turu getiren isim oldu.
Merih Demiral, maçın son düdüğünün ardından soluğu Mert Günok'un yanına koştu.
Takım arkadaşını tebrik eden Merih'in, "Oğlum Merto, nasıl çıkardın lan? Allah çarpsın…" dediği anlar canlı yayına yansıdı.