Merrell Belgrad Ultra 2025’e 17 farklı ülkeden 160 yabancı sporcu katıldı

Bu yıl 4 bini aşkın sporcunun katıldığı Merrell Belgrad Ultra 2025, üçüncü yılında da başarıyla tamamlandı. Üç yılda katılımcı sayısını üç kat artıran Merrell Belgrad Ultra’nın en uzun parkuru olan 60 kilometrede aynı anda 1.500 koşucunun start almasıyla, etkinliğin en büyük koşusu da gerçekleşmiş oldu. Etkinlikte yer alan en genç sporcu 14 yaşındaki Murat Kanat olurken, 75 yaşındaki Nejdet Karbuz ise en deneyimli koşucu olarak yer aldı.

Organizasyona ilginin her sene arttığını dile getiren SPX CEO'su Barış Andırınlı, organizasyonun daha 3. senesinde Türkiye’nin en büyük patika koşusu yarışı olmasının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti; “Yarışın uluslararası boyutta kapsayıcı olmasına çok önem gösterdik. Bugün burada 17 farklı ülkeden 160 yabancı sporcuya ev sahipliği yaparak bu kimliğimizi tescilledik. Bu bir spor festivali ve burada çok güzel bir atmosfer var. 4 bin koşucu start aldı. Bu da açık ara bu yarışı Türkiye'nin en büyük patika koşusu haline getiriyor. İlk senesinde 1660, ikinci sene 2350 kayıt vardı. Bu sene ise 4 bin. Ciddi bir ilgi var. İstanbul'un göbeğinde olması ciddi bir avantaj. İstanbul'da bu boyutta bir patika koşusu etkinliği yok. Doğa içerisinde olmasıyla çok özel bir yere sahip. Kuzey ormanları içinde toprakta koşuyoruz. En önemlisi ise parkur. Parkura çıkanlar çok etkileniyorlar. İstanbul'da bugüne kadar görmedikleri coğrafyaları görme şansına ulaşıyorlar."

Türkiye’den 200’ün üzerinde koşu takımı ve 17 kurumsal takım parkurlarda yer aldı

Sporseverlerin yüzde 74.5’inin İstanbul’dan katıldığı etkinlikte; Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara’dan sporcular yer aldı. Toplamda 56 şehirden sporcu yarışırken, Türkiye’den 200’ün üzerinde koşu takımıyla, 17 kurumsal takım parkurlarda yer aldı ve takım kupalarında kıyasıya rekabet yaşandı. Organizasyonda 60 kilometre genel kategoride erkeklerde Üzeyir Söylemez, 04.42.21'lik derecesiyle birinciliği kazanarak aynı zamanda parkur rekorunu kırdı. Murat Kaya 04.57.36 ile ikinci, Danil Maltsev de 05.01.31 ile üçüncü oldu. 60 kilometre kadınlarda ise Beyza Güzel 05.39.29'luk dereceyle birinciliği elde ederken, 05.51.39 ile Ekaterina Troshanova ikinci, 06.05.59 ile Songül Berikol ise üçüncü sırayı aldı.

30 kilometre yarışında, erkeklerde Aykut Taşdemir 02.01.02'lik dereceyle zirveye kurulurken, Canpolat Akbay 02.05.00 ile ikinci, Ercan Kitapçıoğlu da 02.10.43 ile üçüncü oldu. Kadınlarda da Esra Taşdemir 02.29.31, Ayşegül Akdoğan 02.34.30, Gülnaz Ayar 02.35.40 derecelerini yaptı.

5 kilometrede ise erkeklerde Rıdvan Alper Afacan 00.25.09, Mert Taşkıran 00.25.52, Murathan Akkan 00.25.57'lik derece yaptı. Kadınlarda da Deniz Koyuncu 00.25.49, Maria Kolpakova 00.26.45, Semra Çelik 00.30.54 derece elde etti.

Canlı müzik performansları, dans gösterileri ve spor deneyim alanlarıyla festival havasına bürünen etkinlik, binlerce katılımcıyı doğanın kalbinde bir araya getirdi. Parkurlarda kendi sınırlarını zorlayan sporcular, etkinlik alanında ise eğlenerek unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

İstanbul’da zaman zaman şiddetini artıran yağmur ise, parkurlara ayrı bir heyecan kattı. Türkiye’nin en büyük patika koşusu Merrell Belgrad Ultra 2025, sadece zorlu parkurlarıyla değil renkli etkinliklerle de spor tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşattı.