  3. Mert Günok 10 yıl sonra Fenerbahçe’de: Yarın ilk idmanına çıkacak
Mert Günok, yaklaşık 10 yıl aranın ardından Fenerbahçe’ye geri döndü. Tecrübeli kaleci, sağlık kontrollerinin ardından 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı ve yarın Samandıra’da ilk antrenmanına çıkacak.

Fenerbahçe formasıyla önemli bir kariyer inşa ettikten sonra 2015 yılında Bursaspor'a, ardından Başakşehir'e transfer olan tecrübeli kaleci, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş forması giymeye başlamıştı.

Mert Günok bugün attığı imza ile yaklaşık 10 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kaleci 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen Mert Günok, Samandıra'da ilk idmanına yarın çıkacak.

Milli takım ve oynadığı tüm takımlarda önemli kurtarışlar yapan, topu oyuna iyi sokmakla ünlenen 35 yaşındaki tecrübeli isim 2028 yılı haziran ayına kadar Sarı-lacivertli formayı giyecek.

