Messi İspanya'da ikinci futbol kulübünü satın alıyor

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İspanyol haber ajansı EFE'nin kaynaklara dayandırdığı haberde, Arjantinli futbolcunun değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Eldense'nin çoğunluk hisselerini satın almayı planladığı bildirildi. Haberde, nihai anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanmasının beklendiği belirtildi.

Eldense, Valencia'nın kıyı bölgesindeki Elda kasabasında bulunan 105 yıllık bir takım. Kulüp, Messi'nin bu yıl İspanya'da satın aldığı ikinci takım olacak. Ancak profesyonel ligde oynayan ilk takımı olma özelliğini taşıyacak. Messi, nisan ayında beşinci ligdeki Unió Esportiva Cornellà'yı satın almıştı.

Kulüp, tarihinin büyük bölümünü ikinci ve üçüncü ligler ile bölgesel liglerde geçirmiş ve yüzyılın başında kapanmanın eşiğine gelmişti. Kulüp, 5 bin 776 kişilik bir stadyumda maçlarını oynuyor.

Messi'nin kulüp portföyü büyüyor

Eldense'yi satın almak, Messi'nin giderek büyüyen kulüp portföyüne ve genişleyen ticari faaliyetlerine katkı sağlayacak. Ailesi Arjantin'de Leones adında bir kulüp kurdu, kendisi takım arkadaşı Luis Suárez ile birlikte Uruguaylı bir kulübün hisselerine sahip. Ayrıca şu anda forma giydiği Inter Miami'nin hisselerini emekli olduktan sonra satın alma opsiyonuna sahip.

Futbolun ötesinde, Messi'nin iş faaliyetleri arasında İspanya'da borsaya kote edilmiş bir gayrimenkul yatırım fonu, ABD merkezli bir risk sermayesi fonu ve Arjantinli bir restoran zincirindeki hisseleri yer alıyor.

Servetinin 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor

Yatırımları, sponsorluk ve oyunculuk sözleşmeleriyle birleştiğinde, Messi'nin servetinin 1 milyar doları aştığı tahmin edilen az sayıdaki aktif sporcu grubuna girmesini sağladı.

Bu grupta, İspanya'daki Almería futbol takımının sahibi olan ve Messi'nin uzun süredir rakibi olan Cristiano Ronaldo da yer alıyor.