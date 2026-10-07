Messi milli takıma gözyaşlarıyla veda etti: Arjantin'de bir devir kapandı (Video)

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Son maçında golünü attı, asistlerini yaptı

Arjantin, Benin'i 3-0 mağlup ederken Messi de kariyerinin son milli maçında fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın ikinci yarısında penaltıdan gol atan yıldız futbolcu, Arjantin formasıyla 126'ncı golünü kaydetti.

Messi ayrıca Nicolas Otamendi ve Nico Paz'ın attığı gollerde asist yaparak son milli maçına damga vurdu.

90 dakika sahada kalan Messi, iki serbest vuruşta kaleciyi geçemedi. Ceza sahası içinde yakaladığı net fırsatlardan da yararlanamayan yıldız futbolcu, karşılaşmanın son bölümünde ise direğe takıldı.

85 bin taraftar önünde duygusal veda

Messi'nin vedası için Monumental Stadyumu'nda özel bir tören düzenlendi. Maç öncesinde futbolcuları havai fişek gösterisi karşılarken, sahada Messi'nin ikonik 10 numaralı formasının yanı sıra "Gracias" (Teşekkürler) yazılı dev bir Arjantin forması açıldı.

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında oyun durdurularak Beninli futbolcular da Messi'yi tebrik etti.

Maçın ardından lazer ışık gösterisi, canlı müzik ve çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 dakika süren veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Messi, sahadan ayrılmak istemediğini söyledi.

Bu sırada aralarında Enzo Fernandez'in de bulunduğu bazı Arjantinli futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.

Milli marşta gözyaşlarını tutamadı

Veda gecesi boyunca duygusal anlar yaşayan Messi, stadyuma otobüsle giderken de gözyaşlarını sildi. Milli marşın okunması sırasında da gözyaşlarını tutamadı.

Ağustos ayında milli takımdan ayrılma kararını açıklayan Messi, daha önce yaptığı açıklamada kararın kendisini üzdüğünü ancak artık zamanının geldiğini söylemişti.

Yıldız futbolcu, emeklilik mesajını İspanya'ya karşı kaybedilen Dünya Kupası finalinden iki gün sonra, 21 Temmuz'da kaleme aldığını ifade etmişti.

Zorlu başlayan milli takım kariyerinden tarihe geçen başarılar

Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki ilk maçına 2005 yılında Macaristan karşısında çıktı. Genç futbolcu, oyuna girdikten kısa süre sonra kırmızı kart görerek milli takım kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı.

Ancak sonraki yıllarda Arjantin futbol tarihinin en büyük başarılarına imza atan Messi, milli formayla bir Dünya Kupası ve iki Copa America şampiyonluğu kazandı.

Milli takım kariyerini 126 golle tamamlayan Messi, Cristiano Ronaldo'nun ardından tüm uluslararası maçlarda en fazla gol atan ikinci futbolcu konumunda bulunuyor.

Futbol dünyasından Messi'ye teşekkür

Messi'nin vedasının ardından eski takım arkadaşları da duygularını paylaştı. Brezilyalı yıldız Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyanın futbol adına Messi'ye teşekkür ettiğini belirtti.

Rodrigo De Paul ve Angel Di Maria da Messi ile aynı sahayı paylaşmaktan duydukları gururu dile getirdi.

Kariyerine Major League Soccer ekibi Inter Miami'de devam eden Messi'nin kulübüyle 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.