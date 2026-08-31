Messi’den futbolseverleri üzen karar... Bıraktı



Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı kariyerine ilişkin kararını açıkladı. Kariyerinde Arjantin ile çok sayıda önemli başarıya imza atan yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası’nın ardından milli takımdan ayrılacağını duyurdu.

39 yaşında milli takım kariyerini noktalama kararı alan Messi, hayatını kaybeden babası Jorge Messi için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj da paylaştı. Yıldız futbolcu, mesajında milli takımda geçirdiği yıllara, yaşadığı unutulmaz anlara ve kendisine verilen desteğe değinirken, futbola ne kadar süre daha devam edebileceği konusunda da şüphelerinin bulunduğunu ifade etti.

Messi, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Arjantin Milli Takımı formasını giymeyeceğini belirterek, kararını uzun süre düşündükten sonra aldığını açıkladı.

Messi kararını uzun düşünceler sonrası aldı

Arjantinli yıldız, yaptığı açıklamada milli takımdan ayrılma kararının kendisini derinden etkilediğini ancak artık bu kararın zamanının geldiğini düşündüğünü belirtti.

Messi, kariyeri boyunca Arjantin formasını taşıdığı dönemde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgularken, yalnızca son yıllarda değil, milli takımda yer aldığı tüm dönemlerde forma için mücadele ettiğini ifade etti.

Yıldız futbolcu, milli takımda forma giymeyi sevdiğini ve bunu her zaman seveceğini belirterek, Arjantinli taraftarlara mutluluk yaşatmak ve futbol aracılığıyla ülkeleriyle gurur duymalarını sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığını aktardı.

Messi, milli takım kariyerinin sona yaklaşmasının kendisi açısından oldukça acı verici olduğunu da ifade etti. Takımda yer almak için artık çok az zaman kaldığını belirten Arjantinli futbolcu, bazı dönemlerin sona ermesinin kendisi için zor olduğunu dile getirdi.

“Artık verecek başka bir şeyim kalmadı”

Messi, milli takımda kendisini tamamen adadığını belirterek artık verecek başka bir şeyi kalmadığını söyledi. Arjantinli yıldız, milli takımda kendisinden sonra forma giymeyi hak eden çok sayıda yetenekli genç futbolcunun bulunduğuna da dikkat çekti.

Yıldız futbolcu, milli takım kariyeri boyunca kendisine gösterilen sevgi için teşekkür ederken, taraftarların desteğini sahada artık duyamayacak olmanın kendisi için büyük bir eksiklik olacağını ifade etti.

Messi, bundan sonraki süreçte Arjantin Milli Takımı’nı dışarıdan destekleyeceğini belirterek, iyi günlerde olduğu kadar kötü günlerde de takımın yanında olacağını vurguladı.

Ailesine de teşekkür eden Messi, bu uzun ve zorlu yolculukta ailesinin kendisine eşlik ettiğini belirtti. Yıldız futbolcu ayrıca birlikte çalıştığı teknik direktörlere, takım arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkür ederek kariyeri boyunca yaşadığı unutulmaz anları ve anıları kalbinde taşıyacağını söyledi.

Arjantin formasıyla tarihi başarılar

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile 207 karşılaşmada forma giydi. Yıldız futbolcu, milli takım kariyerinde 125 gol katkısı sağladı.

Messi, Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra iki Copa America, Conmebol-UEFA Şampiyonlar Kupası ve Olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

2026 Dünya Kupası’nın ardından milli takım kariyerini sonlandıracağını açıklayan Messi, böylece Arjantin formasıyla geçirdiği uzun yılların ardından milli takım düzeyindeki kariyerinin son dönemine girmiş olacak.