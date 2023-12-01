Messi'nin formaları açık artırmada: Rekor fiyat bekleniyor

Arjantin'in zaferi ile sonuçlanan 2022 Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin giydiği altı forma Amerika Birleşik Devletleri'nde açık artırmaya çıkarıldı.

Müzayede evi yetkilisi Brahm Wachter, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Wachter, "Bu formaların hepsi maçta giyilmiş formalar. Geçen yıl, Maradona'nın 'Hand of God' formasını sattık. Açıkçası çok ikonik bir andı ve forma 9,3 milyon dolara satıldı" ifadelerini kullandı.

Müzayede evi yetkilileri, Messi'nin giydiği formaların "en değerli spor hatıra koleksiyonu" olmasını bekliyor.

Wachter, "Onlara 10 milyon doların üzerinde değer biçiyoruz. Bu sabah, açık artırmayı başlatmak için 5,2 milyon dolarlık bir teklif aldık. Dolayısıyla bu konuda gerçekten heyecanlıyız" diye konuştu.

Söz konusu formaların 14 Aralık'a kadar tekliflere açık olacağı belirtildi.

Açık artırmadan elde edilen gelirin bir kısmının, Leo Messi Vakfı'nın desteklediği, nadir hastalıktan muzdarip çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amacını güden UNICAS Projesi'ne bağışlanacağı açıklandı.

İnternet üzerinden süren müzayedede, maçta giyilen bir spor eşyasına ödenen en yüksek fiyat rekorunun kırılması bekleniyor.