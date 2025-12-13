Messi'yi görmek için pahalı bilet alan Hintli taraftarlar stadı parçaladı

GOAT turu kapsamında Hindistan ziyaretinde bulunan Lionel Messi'yi stadyumda görmek isteyen taraftarlar, ünlü futbolcunun sadece 20 dakika kalmasıyla çılgına döndü.

Binlerce taraftar 5 bin rupi seviyesinde asgari ücret olan ülkede 3.500 ila 50 bin rupi aralığında değişen fiyatlarda bilet alırken, Messi sahaya çıkıp kısa bir tur atınca ortalığı yıktı.

20 dakikada güvenlik Messi’yi alandan çıkarınca taraftar, öfkeden sahaya indi. Bazı taraftarlar afişler ve çadırlar tahrip ederken, plastik sandalyeler ve su şişeleri de sahaya fırlatıldı.

Organizatör tutuklandı

AFP’ye göre Messi’nin kısa bir gösteri maçında oynaması bekleniyordu. Ancak güvenlik endişesi nedeniyle sahadan erken çıkartıldı. Basına konuşan bir taraftar "Messi görmek için maaşımın tamamını verdim, ancak başını bile göremedim. Çok öfkeliyim" dedi.

Messi'nin ziyaret ettiği Batı Bengal'in Başbakanı Mamata Banerjee olaylardan rahatsız olduğunu söylerken, Messi’den ve “spor severlerden” özür diledi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bir soruşturma komitesi kurulacağını duyurarak, sorumluları belirleyip tekrarını önleyecek adımlar atacaklarını açıkladı.

AFP’ye göre etkinliğin “baş organizatörü” tutuklandı ve bilet alanlara paralarının nasıl iade edilebileceği de inceleniyor.

21 metrelik Messi heykeli açıldı

Messi, Hindistan’da “GOAT turu” kapsamında Kolkata, Haydarabad, Mumbai ve Delhi’de tura çıktı. Dünyaca ünlü yıldız, tanıtım etkinliklerine katılıyor.

Tur Kolkata’da 21 metrelik Messi heykelinin açılışıyla başladı. Heykel 27 günde 45 kişilik bir ekiple hazırlandı.

Messi güvenlik kaygıları nedeniyle bu bölüme çevrim içi katıldı. Cumartesi gecesi ise stadyuma giden kalabalık formalar aldı. Marşlar söyledi.

Messi’ye Inter Miami’den Luis Suarez ile Arjantinli Rodrigo de Paul eşlik etti. Reuters’a göre ünlü Bollywood oyuncusu Shah Rukh Khan da gün içinde Messi ile görüştü.

Hindistan Futbol Federasyonu etkinliğin özel bir organizasyon olduğunu ve kurumun içinde yer almadığını duyurdu.