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Mesut Özil'den tepki çeken Fenerbahçe hamlesi

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı. Olayın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Özil'e tepki yağdı.

Haber Merkezi
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Mesut Özil'den tepki çeken Fenerbahçe hamlesi
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Mesut Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki almasına yol açacak bir eyleme imza attı.

Mesut Özil, Fenerbahçe'yi takipten çıktı

35 yaşındaki eski futbolcu, Instagram hesabından eski takımı Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı. Özil'in bu hareketinin ardından özellikle sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe'de Ocak 2021 ile Temmuz 2022 döneminde forma giyen Özil, bu süreçte çıktığı toplam 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yapmıştı.