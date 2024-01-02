Mesut Özil'den tepki çeken Fenerbahçe hamlesi

Mesut Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki almasına yol açacak bir eyleme imza attı.

Mesut Özil, Fenerbahçe'yi takipten çıktı

35 yaşındaki eski futbolcu, Instagram hesabından eski takımı Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı. Özil'in bu hareketinin ardından özellikle sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe'de Ocak 2021 ile Temmuz 2022 döneminde forma giyen Özil, bu süreçte çıktığı toplam 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yapmıştı.