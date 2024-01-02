Mesut Özil'den tepki çeken Fenerbahçe hamlesi
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı. Olayın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Özil'e tepki yağdı.
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Mesut Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki almasına yol açacak bir eyleme imza attı.
Mesut Özil, Fenerbahçe'yi takipten çıktı
35 yaşındaki eski futbolcu, Instagram hesabından eski takımı Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı. Özil'in bu hareketinin ardından özellikle sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.
Mesut Özil'in Fenerbahçe karnesi
Fenerbahçe'de Ocak 2021 ile Temmuz 2022 döneminde forma giyen Özil, bu süreçte çıktığı toplam 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yapmıştı.