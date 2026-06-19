Meydanlarda milli maç izlemek YKS nedeniyle yasaklandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin illere gönderdiği talimatla 81 ilde dev ekran kurulmasını yasakladı. Kararın hafta sonu gerçekleşecek YKS nedeniyle alındığı belirtildi.
Dünya Kupası'nda sabah 06.00'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçı öncesi meydanlarda ve toplu alanlarda maç izlenmesine yasak getirildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 81 ilin valiliğine gönderdiği "Sokaklarda dev ekran kurulmasın" talimatının ardından, hafta sonu meydanlarda gerçekleştirilmesi planlanan toplu maç izleme organizasyonları peş peşe iptal edilmeye başlandı.
Kararın, yarın yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin gürültü ve yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamaması amacıyla alındığı belirtildi.